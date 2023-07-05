近日天氣炎熱，一名負責拆除工程的男網友貼出內褲照片，表示新內褲才穿3個月，前面已經破了好幾個大大小小的洞，好奇是內褲材質有問題，還是他的汗水「太有腐蝕性」。許多網友看了全笑翻「沒事一直抓？無法理解耶」、「這鳥有毒」；也有內行網友直言「你家應該有蟑螂吧，蟑螂喜歡咬衣服！」

一名男網友在臉書《爆怨2公社》社團發文表示，他從事拆除工程，很容易流汗，新買的知名老品牌內褲才穿3個月，前面已經破了好幾個大大小小的洞，「不知道是材質的問題還是我的汗太有腐蝕性？可以破成蜂窩狀。」

從照片中可見，原PO內褲的破洞集中在前方鈕扣周圍，有的大、有的小，甚至還有點狀破洞，其他沒破的地方看起來還很新。

許多網友都不解為何內褲可以穿到破成這樣，紛紛留言笑說「這鳥有毒」、「叫你那隻鳥沒事別一直啄鳥籠」、「毛是不是太硬」、「你的跟針一樣細嗎」、「我穿半年也不會這樣」。

也有網友猜測「跟褲子摩擦的關係吧」、「應該是洗衣機扯破的」、「被老鼠啃的吧」、「蟑螂咬的」、「你家應該有蟑螂吧，蟑螂喜歡咬衣服。」