范逸臣（右）與劉奕兒在電影中組俏皮CP。（CATCHPLAY提供）

《我最愛的笨男人》是郭泓志主演的首部電影。（CATCHPLAY提供）

電影《角頭》監製孫啟明打造新片《我最愛的笨男人》，將於9月8日在台上映，卡司集結旅美棒球好手郭泓志、范逸臣與姚淳耀，3人攜手共組「最硬派兄弟」，首次進軍大銀幕的郭泓志說：「你看過相互背叛的兄弟、你看過搶地盤、女人的兄弟，但你絕對沒看過為了義氣傻憨到底的兄弟，這種真男人的感情不用演就很真實。」

以國片《海角七號》成為億萬票房男星的范逸臣表示：「不管是黑社會還是社會黑，只要能和我的兄弟聚在一起，就妥當的啦！」金鐘視帝姚淳耀則透露：「電影中的兄弟情演出經驗很難忘，我兄弟阿全（范逸臣飾）很笨，但他是我兄弟，絕對挺到底的啦！在兄弟面前，我們都是那個笨男人！」

電影5日公布前導海報及預告，揭露西屯之虎范逸臣、西屯戰龍郭泓志以及西屯野鬼姚淳耀三兄弟，一路扶持闖蕩荊棘險惡的江湖路，背景亦融合3人的象徵「虎」、「龍」、「鬼」，其中代表郭泓志的戰龍，手中更加入棒球元素藏驚喜巧思。除了兄弟情，也有范逸臣癡情追求女主角「大雅一根刺」劉奕兒的情節，兩人接地氣的對白與幽默劇情令人會心一笑，面對扮演酒家女劉奕兒的酒後告白，范逸臣霸氣回應：「來啊！」