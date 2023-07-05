林書豪5日出席和中華航空攜手的公益活動，對於籃球生涯下一步，林書豪表示，有聽很多球隊對自己有興趣，但自己現在已經34、35歲，想打有意義的籃球，薪水、數據已經不是最大的考量。

林書豪表示，經紀團隊在球季結束後，要他先休息、放鬆一下，現在開始可以去聽聽球隊的意願、想法，也聽說包括台新等很多球隊對他有興趣，自己跟團隊現在比較像是在收集資訊，但他目前也還沒有了解太多細節，之後會再和經紀團隊開會。

林書豪並說，自己已經快35歲了，現在對他來說，主要是想打有意義的籃球，「就是看哪裡可以讓我開心且有意義打球，我的想法比較不會是薪水、數據，而是深一點考慮哪方面有意義。」

林書豪5日在活動上也講到幾次「勇士隊」，他笑說：「這跟我的動向沒有關係，只是單純覺得活動上小朋友的球衣很像勇士隊球衣，至於會不會到新北國王和弟弟林書緯並肩作戰，林書豪回應：「這個我們一直說同樣的話，就是或許有機會的話有一天一起同隊，但目前看下來，不覺得現在是對的時間，我們也不強迫，就是互相尊重，再去聊什麼時間點是對的。」