北市大同區曹姓男子離婚後獨自撫養女兒，今年4月獨自下樓參加社區會議，將3歲女兒1人留在屋內，沒想到發生意外，女兒從窗戶墜樓身亡，士林地檢署日前偵結，依兒童及少年福利與權益保障法規定，不得使6歲以下兒童獨處，認曹男涉犯過失致死罪，依法起訴。

4月25日晚間8時許，警消獲報女童墜樓，經送醫搶救，女童因出血性休克死亡，曹男得知後，除了涉犯過失致死罪，還要面對北市社會局裁罰。

起訴指出，曹男離婚後獨自撫養女兒，案發當天因社區大樓召開會議，曹男並非外出，將女兒一人留在家中，剛出門參加會議不久，被通知女兒發生墜樓，並陪同的醫院搶救。

檢察官依照事故現場發現人證述，相關勘驗報告，確定當時屋內只有女童一人，排除外力介入，曹男因3歲女童獨自一人在家，身旁沒有其他人照顧，以過失致死罪起訴。