拚連任的民進黨現任立委郭國文（右三）繼媒合企業向農會購買後，5日啟動第二波媒合認購行動。（郭國文服務處提供／張毓翎台南傳真）

明年台南市第2選區立委選舉，拚連任的民進黨現任立委郭國文，對上獲國民黨支持的無黨籍市議員陳昆和，兩陣營近日掀起「芒果大戰」，有鑑於今年中小果偏多，郭國文繼媒合企業向農會購買後，5日啟動第二波媒合認購行動；至於陳昆和，除了號召產業界好友訂購芒果，8日將協助玉井區農會辦理芒果展銷公益活動，挺果農。

台南芒果今年生產期遇到缺水，導致果實偏小，雖然中小果的品質、風味依舊佳，但市場行情仍不如大果，郭國文上周媒合金融業者向農會認購5000箱芒果，本周再度媒合業者向小農、青農、產銷班跟合作社採購芒果，並同樣以協助銷售5000箱芒果為目標。

郭國文說，「助銷」是為了讓農民一整年的心血不白費，第二波已經促成企業認購產銷班超過800箱芒果，之後將持續擴大媒合通路，有信心達成5000箱的目標，透過兩波的認購行動，預估可為台南芒果行銷1萬箱。

明年立委選舉，郭國文的競爭對手陳昆和，日前則撮合產業界好友訂購玉井區農會、果農產銷團體及農友們的芒果；除此之外，玉井區農會8日舉辦的「芒果展銷公益嘉年華」，陳也會和周奕齊、穎艾達利協助辦理。

陳昆和說，目前已媒合產業業好友訂購近3萬台斤的芒果，另嘉年華活動當日，他已徵得多位產業界業者允諾，在舞台上公開與玉井農會及小農簽立訂購採芒果合約，以實際行動撮合民間資源的實踐能力，支持台南果農。