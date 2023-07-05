「樂天女孩」林襄外型甜美，受到不少男粉絲喜愛，一名男子在路邊看到英國豪華休旅車品牌LAND ROVER Defender的左前方車頭燈，有林襄用金色奇異筆的親筆簽名，他將其拍下PO上網，不少網友喊「這輩子都不洗車了」，但也有愛車的男網友感嘆整台車都毀了，轉手賣也不值錢。

原PO昨（4）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，在路邊看到一台黑色LAND ROVER Defender，左前方的車頭燈下方，有林襄用金色奇異筆的親筆簽名，讓他看了投以羨慕眼光，「是不是打算不洗車了？」

貼文吸引逾2千名網友關注，紛紛留言，「真好！不用洗就『襄』」、「貼膜包起來就可以洗車了」、「何止不洗，要貼膜裱起來」、「不洗也香」、「這輩子都不洗」、「包膜包起來」、「當然不洗啊！髒掉的地方用抹布擦就好了」。

但也有不少愛車人士看了直搖頭，「可惜了一台車」、「糟蹋這好車…」、「這台車賣掉應該只剩三分之一的價錢」、「瞬間覺得這台車都不帥了」、「整台車毀了」、「整台車貶值」、「金色奇異筆不好洗」、「這台車我不要了」。