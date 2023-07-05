重慶萬州區「7·4洪澇」因災15死4失蹤。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端5日報導，大陸重慶市萬州區應急管理局消息，2023年7月3日至4日，萬州區遭受暴雨襲擊，截至4日9時，24個鎮鄉街道達到暴雨，16個鎮鄉街道大暴雨，長灘鎮特大暴雨，最大雨量（長灘站）261.2毫米。

截至7月5日10時，降雨導致萬州區五橋、長嶺、白羊等36個鎮鄉街道受災，受災人口3萬7226人，緊急避險轉移1萬1578人，緊急轉移安置779人；因災死亡15人，失蹤4人。農作物受災面積1949.96公頃，成災面積1112.17公頃，絕收面積568.82公頃。倒塌房屋50戶138間，損壞房屋112戶221間。全區直接經濟損失2億2784.474萬元（人民幣，下同）。

災情發生後，萬州區委、區政府立即開展搶險救災，受災鎮鄉街道中共黨政幹部進村入戶全面開展災後查災核災，區級相關部門切實履行職責，共出動搶險力量2500餘人次。下一步，萬州區將繼續強化應急值守、災情應對處置工作，確保人民群眾生命財產安全。