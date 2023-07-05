周永鴻指出，交通局官方App「台中公車」公告取消發車資訊，有超過百條路線有減班的情形。交通局則解釋，是因系統錯誤，已修正重新上架。（周永鴻提供／張亦惠台中傳真）

不少民眾日常出行仰賴公車，台中市議員周永鴻近日接獲民眾反映公車暑期大量減班，非常不便，要求交通局說明並提出具體改善方案。交通局表示，因應暑假到來學生乘車需求大幅減少，針對學生平日上下課尖峰時段需求所規畫的區間車、延、繞及跳蛙公車路線，暑假減班或暫停行駛。

周永鴻指出，減班、停駛路線中僅部分為因應高中職以下學校暑假的措施，但多條路線取消班次不在學生上下課時段，交通局不能只用一句「業者因應暑假減班」帶過。

交通局指出，針對學生平日上下課尖峰時段需求所規畫的區間車、延、繞及200、500、700及900路跳蛙等公車路線，核定於暑假期間減班或暫停行駛，待暑假結束後即全面恢復服務，讓有限的大眾運輸資源發揮最大效益。

周永鴻指出，許多民眾向他反映7月1日起有多條路線大量減班，甚至停駛，造成上下班和就醫無車可搭，交通局官方App「台中公車」公告取消發車資訊，有超過百條路線有減班的情形。交通局108年起平均每年補助公車業者近30億，公車脫班、漏班、大量減班甚至停駛卻層出不窮，他也曾多次質詢包含火燒車事故頻傳、駕駛態度不佳、危險駕駛等營運問題，至今仍無明顯改善，這些問題都影響市民搭乘公車意願。

交通局表示，針對公車班次調整變化有在台中公車APP上面針對暑假期間減班或暫停行駛的公車路線加註提醒，但近日發現台中公車APP揭露的「公車停班訊息」內容有誤，經查是因公車動態系統應以暑假班表為基準，卻誤採用平日班表為比對基礎，導致公車未發車資訊錯誤揭露，交通局已緊急修正程式並重新上架。