華山基金會金湖天使站9周年感恩茶會，陪伴長輩們體驗手沖咖啡。(圖／華山基金會提供)

現場特別為百瑞人瑞洪阿嬤(右四)換上人瑞博士服舉行撥穗儀式，並準備蛋糕一同慶生。(圖／華山基金會提供)

華山基金會自2012年開始在金門設立天使站，免費提供在地三失老人到宅服務。(圖／華山基金會提供)

華山基金會金湖天使站自2014年起設站已屆滿9年，累積服務164位弱勢長輩，為感謝社會大眾及在地企業長年支持與鼓勵，讓該站得以順利擴展服務，今(5)日上午在古寧頭村民活動中心舉辦「愛心99．擁抱金門」建站9周年感恩茶會，陪伴長輩們體驗手沖咖啡；活動中並為從小沒有求學機會的102歲人瑞洪阿嬤換上人瑞博士服舉行撥穗儀式、頒贈人瑞博士證書，一圓求學夢，現場溫馨感人。

感恩茶會由古寧國小弦樂團帶來懷舊的老歌演奏揭開序幕，該校長期以來每逢農曆春節前都會陪同華山志工到宅送年菜給長輩，讓學生們從小培養敬老愛老的精神。活動中還邀請了102歲人瑞洪阿嬤共同參與，阿嬤自小在貧苦家中長大，沒有求學的機會，今天特別為阿嬤換上人瑞博士服舉行撥穗儀式、並頒贈人瑞博士證書，圓滿阿嬤未曾求學的夢。

7月22日也是人瑞洪阿嬤的103歲生日，華山基金會也準備了蛋糕及卡片，為阿嬤及金湖天使站9周年一同慶生，阿嬤現場還獻上百歲人生中第一次手沖的咖啡，對長期支持孤老服務的善士及義工們表達感謝，期許華山能持續為更多弱勢長輩帶來幸福。

現場的嘉賓及義工也與長輩共同完成金門水獺鑰匙圈掛飾手作DIY，象徵在華山的服務下，金門長輩能如同保育類水獺般，被大家守護陪伴著不孤單。因為疫情的緣故，華山已近3年未能舉辦實體活動，長輩們能參與感恩茶會直呼高興，出來同歡好興奮也很感動，期待未來華山能夠帶更多的長輩走出家門和善士、義工們一起互動，讓心情愉悅的同時也能走入社區多與人交流活絡。

華山基金會表示，該會自2012年開始在金門設立天使站展開服務，免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、陪同就醫、護甲、年節關懷、促進社會參與等。金湖天使站目前服務84位長輩，誠摯邀請支持「送愛到家-因為有您」認助行動，募集弱勢長輩常年服務經費，每位長輩每月1250元、一年15000元，用定期定額的捐助，提供孤老穩定的到宅服務，歡迎有意願的善士可電詢：(082)327-204洪先生。