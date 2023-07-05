青年議事體驗營在彰化縣議會登場，共有來自彰化各高中職五十名學生參加。（孫英哲攝）

彰化縣議員張雪如表示，成功就是成就別人的功德。（孫英哲攝）

彰化縣議員黃千宴勉勵學生要對生命永保熱情。（孫英哲攝）

彰化縣議會為更貼近民意及讓青年學子了解議會運作，今天起舉辦3天2夜「彰化有議思」青年議事體驗營，共有來自彰化縣各高中職50名學生參加，他們將透過與議長、議員、彰縣府官員交流及相關議事、公共社會議題等課程，更貼近了解政治的運作，讓民主向下扎根。

彰化縣議會青年議事營活動原本有53名學生參加，但其中3人因確診，因此首日有50名學生報到。

3天2夜的營隊生活，由彰縣府經濟暨綠能處長湯國榮、青年發展處長黃金樺、交通處長許俊宏、教育處長蔡金田，縣議員張雪如、黃千宴、李俊諭、施佩妤及縣議會議事組主任陳三民、專案記者陳沛吟等人擔任導師，進行各項課程。

縣議會祕書長林裕修說，青年議事體驗營活動是一個相當難得的學習機會，3天的活動除了有議事規則運作等課程，參訪議政博物館，還有模擬質詢現場，讓學生們了解實際問政狀況，增加與青年對話互動的機會，培養其獨立思考及建立價值觀點，他希望學生們這3天要多多思考、多多提問。

縣議員張雪如、黃千宴在活動開場時也鼓勵學生們要對生命有熱情，兩人也分享自己的從政歷程，其中張雪如表示，她認為所謂的成功，就是成就別人的功德，樂於助人，才能增加人生廣度與深度；黃千宴則提到自己從小就在外地求學，長大後才回到彰化故鄉的從政點滴，鼓勵學生要對生命永保熱情。

青年議事體驗營首日上午的課程以議事規則等運作為主，下午課程開始前，彰化縣議長謝典林原本安排了10分鐘與學生雙向交流，但因現場氣氛熱絡，學生的問題欲罷不能，他們從議長的從政之路問到籃球之路，也請教議長如何在議場運籌帷幄，雙方足足交流了40分鐘。

謝典林指出，秉持與民眾站在一起的目標與理念，彰化縣議會不斷創造更多元的交流平台，這次更要與學生站在一起，透過舉辦暑期營隊建立與學生的溝通管道，青年議事體驗營對於學生而言，不僅是一個政治參與機會，更是發聲的管道，不管是生活還是政治，唯有貼近它、了解它，才能改變它。

現場多名學生都很好奇議長謝典林從政多年如何保持初心？謝典說，他29歲就當議長，這麼多年下來，他體會到做人比做事還重要，尤其在議會中，大家可能立場與看法都不同，時常會針鋒相對，就必須圓融處事，幽默感很重要，適時的一個笑話就可能化解火爆的干戈，有時吃虧就是占便宜，讓自己吃點虧，得到的可能更多。