受惠於智慧建築專案入帳，加上電競筆電新品以及網通/伺服器、chromebook電源的急單挹注，群電第2季合併營收達92.7億元，較上季增加11.8%，年減9.7%，營運已從第1季谷底逐步提升，累計上半年合併營收達175.62億元，年減15.4%，其中智慧建築解決方案，累計上半年相關營收貢獻已超過8億元，超越去年全年營收。

近期中國618銷售結果出爐，整體筆電銷售動能雖然平淡，不過電競筆電的銷售占比大幅提高，已超過50%，尤其是搭配RTX 40系列顯卡的筆電新品，可以滿足消費者從遊戲到AI加速在內的多種場景使用，因此銷售特別暢旺，這樣的銷售結果將有機會加速品牌廠推出AI筆電的規畫，並有助於未來公司的大瓦特筆電電源需求

群電近期也陸續推出導入GaN材料及支援PD3.1新標準的大瓦特數筆電電源新產品，加碼布局迎向未來AI筆電的全新升級。

在智慧建築解決方案部分，群電核心應用包含「智慧建築」以及「智慧綠能工廠」兩大區塊，目前國內外已有多項指標性建築及電子製造業廠房皆已開始使用並成效卓越，近期公司除了在智慧建築標案有所小成外，也將擴大其在「智慧綠能工廠」的軟硬體整合解決方案及專業顧問服務，積極爭取綠色工廠商機。

展望下半年，群電認為，目前筆電市場庫存已經大致恢復到健康的水位，只是品牌客戶對於總體經濟的疑慮並未完全消除，不想重蹈先前高額庫存的覆轍，因此下單保守，傾向維持邊走邊看的格局，伺服器電源短期受到歐美裁員潮影響，中國市場的復甦也比想像緩慢，預期今年伺服器電源的成長將較為收斂。整體而言，公司預期下半年業績將較上半年溫和回升、急單將變成新常態。