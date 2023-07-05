荷蘭6月30日公布先進製程設備出口管制細則，包括曝光、沉積、磊晶製程等多項半導體製程設備均在此次限制出口範圍內，凡受管制的品項出口皆需申請許可，預計於9月1日將正式生效。

TrendForce表示，觀察中國大陸晶圓代工產業發展進程，目前專注發展的55奈米、40奈米及28奈米等成熟製程，包括沉積等設備已可大致由中國大陸本土設備商替代，擴產及發展上較無虞，關鍵限制仍在曝光機台。

TrendForce調查指出，此次首當其衝的業者包括中芯國際北京廠、上海廠及合肥晶合集成A3/A4廠區，後者因短期內仍聚焦量產55奈米及更成熟製程，研判影響較輕，前者預期將可能被迫延緩其擴產計畫，等待設備商取得出貨許可才能持續進行。

以製程來看，依據美國出口管制條例（EAR），半導體禁令旨在限制中國大陸先進製程發展，成熟製程非主要目標。由於美國、日本、荷蘭設備出口管制條例雖有部分機台橫跨成熟及先進製程世代，因而明訂由45奈米開始至更先進的製程皆須經過審核。

不過，主流用於45～28奈米等成熟製程的機台，仍有機會取得出口許可。TrendForce認為，儘管會面臨冗長的設備審查流程，導致中國大陸晶圓代工廠40奈米及28奈米擴產計畫被迫延緩，但就布局28奈米市場的積極度來看，中國大陸晶圓代工廠發展速度仍相當強勢。

值得一提的是，在1X奈米等先進製程發展方面，儘管目前已非中國大陸晶圓代工廠發展主流，但在美國、日本及荷蘭管制下，中國大陸未來發展先進製程的可能性，預期將隨著全面性的出口管制被進一步阻擋。