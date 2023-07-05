馬英九文教基金會邀請大陸5所大學學生來台交流，外界質疑執政黨刻意刁難，不過教育部長潘文忠今表示，教育部身為目的事業主管機關，已在4日函覆請馬英九文教基金會進入下一步程序，向移民署申請出入境許可證，最後陸生能不能入境，由移民署決定。

馬英九文教基金會邀請大陸北大、清大、復旦、武漢、湖南大學等5校陸生7月來台交流，由於時間相當緊迫，政府部門卻一直不核准，被認為是執政黨刻意刁難。

依之前陸委會給各部會的相關規範，馬英九文教基金會申請陸生來台目前屬於禁止事項，如果要放行，必須專案處理。潘文忠說，教育部身為這個申請案的目的事業主管機關，近日與國內5所接待大學討論後，已有所決定。

潘文忠說，馬英九文教基金會申請陸生來台要經過兩階段的程序，一是先經過教育部審議，二是由移民署發給出入境許可證。目前第一階段教育部已經做出決定，並在4日函覆馬英九文教基金會，請他們進入第二階段向移民署申請出入境許可。

這批陸生可以來台嗎？潘文忠說，已請馬英九文教基金會進入第二階段向移民署申請出入境許可，移民署會不會同意，由移民署決定。