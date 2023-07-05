受到新冠肺炎疫情衝擊停辦、睽違3年的「全國教育盃教育人員球類錦標賽」，7月5日起到14日陸續在苗栗縣3處場館重新點燃戰火，5日率先在巨蛋體育館登場是羽球項目，縣長鍾東錦主持開幕典禮，歡迎來自各縣市教育界球類高手同場競技、以球會友，也邀請選手們品嚐在地美食、體驗苗栗的人文氣息和山城風景。

開幕典禮在苗栗市巨蛋體育館登場，縣長鍾東錦率領教育處長葉芯慧等縣府團隊出席，議長李文斌也率議員鄭碧玉、許櫻萍、徐筱菁和余文忠等人到場，苗栗市長邱鎮軍也到場致意，教育部指派體育署專門委員周國金蒞臨致詞，大會裁判長冉卉芬也說明競賽規則。

縣長鍾東錦表示，參賽選手來自教育界，平常教導學生很辛苦，更應該多運動強健身心，賽會期間正值暑假期間，加上苗栗民宿位居全台前3名，擁有泰安溫泉、三義和南庄慢城和海線等豐富觀光資源，邀請參加賽事的選手及親朋好友們，在比賽之餘到苗栗各鄉鎮走走，品嘗苗栗在地美食，體驗苗栗的人文氣息及山城風景，享受美好的運動假期。

教育處長葉芯慧指出，本次賽會共有羽球75組、桌球48組、網球33組近2000名教育人員參賽，分別在巨蛋體育館、照南國小、縣立網球場三個場地競賽；來自全國共156支隊伍競賽選手，均為教育人員包含現職國中小、高中職、男女校長及退休教育人員等。

教育處表示，首先揭開序幕的「羽球」項目賽事日期為7月5日至7月9日、「桌球」賽事為7月11日至7月13日、「網球」賽事為7月12日至7月14日為期10天的賽事，參賽選手們「以球會友 互別苗頭」，相信戰況一定精彩可期。