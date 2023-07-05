2024總統大選，許多民調紛紛出爐，目前國民黨總統參選人侯友宜處於落後態勢，讓不少人憂心恐成「高虹安模式」。對此，前國民黨立委陳學聖分析一份民調後，強調侯絕對有機會變成蔣萬安模式，而非高虹安模式。

Newtalk（新頭殼）新聞網站昨（4）日公布最新手機簡訊民調，2024總統大選，民進黨參選人賴清德以32.77%支持度，領先民眾黨參選人柯文哲的30.74%及國民黨參選人侯友宜的21.31%。該網站也提到，在政黨支持度部分，國民黨以29.40%領先民進黨的28.54%以及民眾黨19.67%。

陳學聖今在臉書指出，有份民調很有趣，賴清德仍領先、柯文哲第二，侯友宜仍然排老三；但政黨支持度，卻是國民黨第一，民進黨第二，民眾黨第三。陳學聖認為，侯友宜絕對有機會變成蔣萬安模式，而非高虹安模式。

陳學聖強調，侯友宜已經在空戰部分改變打法，直球對決，前立法院長王金平今晚也將召集現任、卸任立委為侯組後援會，發動陸軍戰力，2024鹿死誰手，一切都在變化中。