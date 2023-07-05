洪曉蕾今（5日）遭週刊指出前往西班牙旅遊時，由於扁桃腺發炎無法自主呼吸，緊急住院插管治療，前夫王世均已飛抵當地照料，目前病情趨於穩定，不過此症狀其實不得輕忽，像是南韓藝人文智允就因咽喉發炎引發急性敗血症，住院治療僅2天就病逝。

洪曉蕾近來帶著小孩跟團到西班牙旅遊，沒想到因為喉嚨腫脹無法吞嚥，立刻到醫院掛急診，醫師診斷後認定得住進加護病房插管治療，前夫王世均得知消息後，飛抵當地就近照料，原本想要將她帶回台灣治療，無奈目前狀況不適合移動遭拒，如今洪曉蕾處於麻醉昏睡的狀態，雖然病情未明顯好轉，但狀況算在掌控之中。

文智允因喉嚨不適，引發急性敗血症，住院兩天就病逝。（圖／kpopnofficial IG）

從洪曉蕾的病例，便能得知咽喉發炎不得輕忽，像是曾演出《奶酪陷阱》的韓國藝人文智允起初僅是喉嚨不適、輕微發燒，當時他覺得症狀輕微，僅待在家中休息，未料病情日趨嚴重，緊急住進加護病房治療，最後引發急性敗血症，住院短短2天就病逝。

耳鼻喉科醫師吳昭寬曾在《健康2.0》表示，扁桃腺是免疫系統的守門員，當人體接觸到病毒或細菌，便會抵抗病原體，發炎、腫脹等症狀，甚至會產生大量組織液，導致患者無法呼吸，甚至得得氣切或插管保命，由於可能危及生命，呼籲民眾勿將扁桃腺發炎當作一般感冒處理。