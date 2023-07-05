▲海巡救援船開到8名潛水客聚集等待救援處，將潛水客全數順利救起。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

▲海巡單位將潛水客順利全數救上船，幸全無大礙。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

▲消防及海巡人員順利將潛水客送上岸。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

▲其中較為不適的潛水客躺在擔架上接受救治，仍驚魂未定。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市瑞芳區蝙蝠洞公園5日下午2時許傳出有潛水客4男4女遭強勁洋流帶走，離岸500公尺難以返回上岸之情形。警消人員獲報後連同海巡單位前往救人，經由海巡船艇駛至潛水客聚集處逐一救起，並於下午2時59分順利將8位潛客全救上岸。

瑞芳蝙蝠洞8名潛水客遭洋流沖走 海巡出艇全救上岸

據了解，本次共有10名潛水同好揪團潛水，但卻遇到強勁洋流，其中2名自行游上岸報警，幸好全員皆無大礙。至於詳細事發原因，還有待進一步調查。

新北市消防局表示，本案為潛水客共10名自行揪團前往蝙蝠洞一帶海域潛水，卻遇到強勁洋流，其中2名自行游上岸報警，但其餘8名難以游上岸，先聚集在一起等待救援。

警消接獲通報後，也立即聯繫海巡等單位出動協助，於下午2時31分順利接近8人，先由海巡人員協助救上船後，於瑞濱中油港再改搭橡皮艇至深澳漁港下船上岸，幸好經消防救護人員初步檢視，10人均未有受傷情形。

其中先游上岸的報案人25歲游男表示，本次一行人共10人揪團於蝙蝠洞公園海域潛水，但不慎遭海流沖至外海無法返回，他與另1名友人於蝙蝠洞公園外港自行游上岸後隨即報案求援。

新北市政府消防局第六大隊大隊長億田呼籲，進行潛水活動時，要隨時注意天氣狀況，出發前可以透過浪況、潮汐預報APP 判斷海況，可預測浪高、浪向等，如果海象不好時，絕不能強行下水。同時也要根據自身條件選擇適合的區域進行潛水，如民眾遭遇突發狀況，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入救援。