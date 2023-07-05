苗栗縣政府5月間經由專業藝人評分徵選出來的12組優秀青年團隊，5日接受縣長鍾東錦頒發獎狀及獎金表揚，勉勵團隊於7、8月暑假期間的兩個周休二日，在備受年輕人喜愛的「青年登場 It's Your Turn」才藝展演中，盡情展現多元才藝。鍾東錦為鼓勵學子投入才藝創作，未來將邀請優秀特色團隊參與各類大型活動演出，優先提供青年子弟展現才華的舞台。

縣府為發掘縣內優秀特色青年，今年5月20日由專業評審藝人許凱皓、李佳歡及張語噥評選出12組團隊，分別有獲得評審團獎的Vegasbaby；特色團隊有闇影獨角獸、薯條加魚、Be Circle、鳳凰競技啦啦隊；入選團隊有老瘋狗、沒有錢股份公司、NUU VocalBand、Backpack、興華熱舞；最佳人氣獎與最佳台風獎分別為建台熱舞社、Bad girl。

勞工及青年發展處規畫的「青年登場 It's Your Turn」活動，5日由縣長鍾東錦、勞青處長王浩中偕同來賓頒獎表揚，並與青年團隊共同舉行啟動儀式後，宣布12組入選團隊，將於7月22、23日及8月5、6日的下午4時至晚間8時，在青創指揮部廣場的4個場次活動中，輪流表演才藝，為學子的暑假挹注藝文養分。詳情鎖定「苗栗好青年－勞工及青年服務讚」粉絲專頁。

啟動儀式由三義高中也是獲得評審團獎的團隊Vegasbaby，以熱力四射的動感舞蹈揭開序幕，會場另展示入選團隊精彩演出的生動照片，都非常吸睛。縣長鍾東錦與勞青處長王浩中，接著偕同縣議員余文忠、鄭碧玉、許櫻萍、徐筱菁、林寶珠助理及產業總工會理事長吳炳禎等人，逐一頒獎表揚入選的12組團隊，鍾東錦數度豎起大拇指讚賞各團隊成員，期勉大家發揮無限想像力，繼續推出更多才藝創作。

鍾東錦表示，培養青年多元發展及提供展現自我的圓夢舞台，一直是縣府長期推動的目標，今年度已放寬徵選團隊的條件，不再設限參與各校社團的學生，凡縣內高中職及大專院校在學學生均可報名參加，甫開放報名即秒殺滿額，再從30組隊伍中審慎選拔出12組，參賽團隊的實力與表演內容都更勝以往。

鍾東錦說，優秀青年團隊的表演熱力十足，往往能夠吸引觀眾參與，增進台上、台下熱情互動，有助鼓勵更多具有潛力的後起之秀加入創作表演，而縣府則應提供一個可以展現才藝、盡情揮灑的表演舞台，讓青年學子有更多的發展空間與機會，豐富才藝演出的底蘊與精彩度。他認為，未來可視活動預算，酌量增加各團隊參與演出的車馬費。

鍾東錦表示，優秀青年團隊普遍具備旺盛精力與無限想像，能為生活增添繽紛多彩，他指示勞青處協調縣府各局處，未來舉辦大型活動時，優先邀請縣內優秀團隊表演，擴增他們展演才藝的舞台，青年學子可藉此培養興趣，並增加社會互動，一舉數得。