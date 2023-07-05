大巨蛋工安意外！ 50歲男疑觸電「失去心肺功能」送醫 16:142023/07/05 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大巨蛋驚傳有工人觸電失去意識送醫，圖為大巨蛋示意圖。（胡欣男攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區大巨蛋5日下午發生工安意外，下午3時許，台北市消防局獲報，有年約50歲工人疑似觸電倒在大巨蛋3樓管道間，警消趕往，發現男子已失去心肺功能，緊急送往國泰醫院急救中。詳細事發原因，警方將會同勞檢單位調查。 義大利夏季折扣開跑！員工為「這事」揚言罷工抗議 網約15歲少女！男凍末條摟腰索吻 代價好慘 《電子零件》蘋果香AI甜 外資比讚台光電、喊上300 #大巨蛋 #觸電 #50歲 #心肺功能 #管道間 也許您會感興趣 推薦閱讀 《汽車股》中華eMOVING微型電動二輪 連7月領牌奪冠 16:192023/07/05 財經 國防大學所長遭爆偷吃小17歲女學生 本尊怒回應：已離婚 08:022023/07/05 政治 別開錯了！專家教4招「快速降溫」：爽吹冷氣又省錢 13:512023/07/05 生活 慘！台65線5車追撞 轎車遭大小貨車三明治夾擊 15:132023/07/05 社會 《電子零件》群電6月營收33.22億元、月增年減 H2業績溫和回升 15:482023/07/05 財經 小琉球10歲童碼頭絆倒落海 好險這單位就在旁邊 15:292023/07/05 社會 加護病房一床難求 臺大雲林分院修建呼吸照護病房中繼 16:002023/07/05 健康 26歲男拒檢8分鐘連闖9個紅綠燈 警全程追逐如電影場景 09:412023/07/05 社會 《國際產業》電動車電池問題 仍為保險公司最大挑戰 13:382023/07/05 財經 56歲男腿痛走不動 沒多久就心梗！醫揪「1習慣」害的 07:402023/07/05 健康 美聯邦法院宣布 限制拜登官員與社媒公司接觸 13:442023/07/05 國際 大學新鮮人70度駝背 靠這手術讓他長高9公分 16:452023/07/05 健康 台股下半年萬八有望 定期定額輕鬆掌握長線成長契機 09:252023/07/05 財經 潛入女廁偷拍！偷窺男向法官謊稱內急 結果賠很大 14:172023/07/05 社會 興達電廠事故全台大停電 監察院彈劾台電4員工 15:182023/07/05 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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