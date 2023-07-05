台北市信義區大巨蛋5日下午發生工安意外，下午3時許，台北市消防局獲報，有年約50歲工人疑似觸電倒在大巨蛋3樓管道間，警消趕往，發現男子已失去心肺功能，緊急送往國泰醫院急救中。詳細事發原因，警方將會同勞檢單位調查。