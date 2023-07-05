陸軍、海軍陸戰隊3日在南部屏東海邊進行天馬操演實彈射擊，參與射擊的部隊在路旁待命上場。（季志翔攝）

天馬操演實彈射擊，參與射擊的部隊在路旁待命上場。（季志翔攝）

天馬操演實彈射擊，參與射擊部隊的M220A2拖式II型悍馬車開上發射台，準備發射飛彈。（季志翔攝）

天馬操演實彈射擊，操演部隊用M220A2拖式II型車載發射系統，擊毀海上目標。（季志翔攝）

天馬操演實彈射擊，操演部隊的拖式飛彈將海面上的假想敵目標摧毀。（季志翔攝）

天馬操演實彈射擊，操演部隊的拖式飛彈將海面上的假想敵目標摧毀。（季志翔攝）

陸軍與海軍陸戰隊4日於屏東九棚地區執行「神弓操演」任務，操演全程以靶彈及靶機模擬敵軍，實施「雙聯裝刺針飛彈系統」實彈射擊。（季志翔攝）

「神弓操演」任務，實施「雙聯裝刺針飛彈系統」實彈射擊。（季志翔攝）

「神弓操演」任務，實施「雙聯裝刺針飛彈系統」實彈射擊，成功擊毀空中的靶機。（季志翔攝）

國軍「天馬操演」今年首度移至屏東枋山加祿堂舉行，3日由第四作戰區納編各部隊，進行拖式2型反戰車飛彈實彈射擊，打擊海面目標，發揮不對稱戰力。過往天馬操演都在九棚沙灘舉行，今年移師至枋山訓場，由第四作戰區成立操演指揮部，納編陸軍裝甲542旅、564旅、機步269旅、234旅、花防部、步訓部以及海軍陸戰99旅進行實彈射擊。

陸軍步兵訓練指揮部少校教官黃介宏表示，此次操演改為車裝三腳架射擊，機動性更高，能靈活轉移陣地，並提早預警敵人攻擊，能更有效地執行戰術。黃介宏說，今年各駐地官兵都是首度參與，可能出現未命中目標、脫靶等情況，原因包括平衡翼、陀螺儀作動失效、導線斷裂等，後續會整理原因並檢討改進。

拖式飛彈是目前各國廣泛使用的反坦克導引飛彈，又號稱「坦克殺手」，黃介宏表示，其越水最大射程為3750公尺，比標槍飛彈更遠，並採半自動導引射擊模式，射手透過光學瞄準具追蹤極限控導引方式，可修正、改變彈道，精準命中目標。拖式飛彈特點為操作容易、拆裝迅速，並可安裝至各型車輛或直升機上運用。昨日便一改過去的地裝三腳架方式，以車裝進行演練。

黃介宏指出，車裝載具機動性高、能快速轉移陣地，以利提早預警敵方攻擊，搭配並執行有效的作戰計畫，便進可攻、退可守。

國軍目前使用的拖式飛彈為「拖二A」，採較為傳統的銅線導引，並以直射方式攻擊，穿甲厚度為102.5公分。而為提升戰力，國軍已對美軍購新型號「拖二B」，具備「頂攻」能力，採用更為先進的無線導引，能有效打擊敵方戰車。

台美雙方原敲定2022年先交運460枚拖式飛彈、改良式目標獲得系統46套、專用悍馬車46輛；2024年再補上1240枚、改良式目標獲得系統54套、悍馬車54輛。

國軍4日於屏東九棚大沙漠執行「神弓操演」任務，以靶彈及靶機模擬敵軍，透過雙聯裝刺針飛彈系統、復仇者飛彈車實彈射擊刺針飛彈，其中約6成精準命中。刺針飛彈快速地從發射系統射出，精準命中靶機、靶彈的瞬間火光四射，場面十分震撼。

國軍神弓操演由第四作戰區成立操演指揮部，編組本、外島防空部隊執行實彈射擊評鑑， 參演單位計有陸軍21砲指部、金防部、澎防部、海軍陸戰隊防警群等11個單位；操演全程以靶彈及靶機模擬敵軍，實施「雙聯裝刺針飛彈系統」、「復仇者飛彈車」實彈射擊。操演分為四波射擊，前兩波發射13枚刺針飛彈，在靶彈發射至空中後，7至12秒內官兵就得完成追瞄、鎖定以及射擊作業。

陸軍砲兵訓練指揮部主任教官陳郁文中校表示，特別從駐地遴選先前未實彈射擊的官兵，充實經驗，因此參與演訓的官兵都是首度實彈射擊。

據現場觀察，約六成刺針飛彈直接擊中靶彈和靶機，其餘狀況包含靶彈落海，以及刺針飛彈和靶機、靶彈擦身而過，但有一、兩次靶機的射擊路線與飛彈飛行的射擊軌跡重疊，陳郁文表示，此可視為戰術命中，後續會透過側錄畫面，由專業教官做最後判定。

陳郁文解釋，「雙聯裝刺針飛彈系統」、「復仇者飛彈車」差在載具及飛彈掛載數量，復仇者飛彈車的飛彈塔安裝在悍馬車上，機動性比雙聯裝強，但是雙聯裝刺針飛彈系統的裝備比較小，隱蔽效果比復仇者飛彈車好，而掛載飛彈雙聯裝刺針飛彈為兩枚，復仇者飛彈車可以掛載八枚刺針飛彈。

此外，第四作戰區特別向支持國軍的屏東恆春、滿州及牡丹地區鄉親們致上最深的感謝，使各項戰備演訓任務，在兼顧生態保育與漁民生計的前提下順利完成，充分展現軍民一體、共同保衛家園的堅定意志。第四作戰區表示，「戰備訓練」是部隊不變的核心工作，將秉持「從嚴、從難、從實」原則，持恆提升部隊作戰能量，奠定堅實戰力，不負國人的殷切期望和付託，以實際行動捍衛國家與守護民眾安全福祉。