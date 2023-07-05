高市議員陳麗娜指出，地方居民反映，6月初丙烯潛遁工程開始在中林路施工，工程地點竟緊鄰大林蒲加油站旁，憂心重演731氣爆。（柯宗緯攝）

經濟部工業局、高市府原訂今（5）日在大林蒲地區舉辦工業管線大型災害防救正式演習，但因故臨時喊卡。高市議員陳麗娜痛批，一邊演習、一邊偷埋管線，被發現才取消演習。地方怒指，還沒遷村，中油就偷跑埋石化管線，就怕731氣爆重演，揚言不停工就抗爭到底。

陳麗娜今天下午與大林蒲遷村權益促進會黃琨育、南部反空汙大聯盟成員蘇義昌、立委參選人李政憲及顏坤泉、民眾黨高市黨部執行長施亦旋以及當地民眾共同開「「只要安居樂業，不要工業管線」記者會抗議。

陳麗娜表示，工業局與高市府共同辦理「112年工業管線災害防救演習」，從6月中開始準備，動員消防、警察、交通、醫護、國營事業、管線維護等眾多單位進行多次排練預演，6月30日、7月3日已兩次預演，本來今天將於在鳳鼻頭公園進行正式演練，未料昨天她發出抗議採通後，市府就臨時在下班前宣布演習延期，官方迄今沒有給正式說法。

陳麗娜表示，地方居民反映，6月初丙烯潛遁工程開始在中林路施工，工程地點竟緊鄰大林蒲加油站旁，高雄731氣爆的陰影馬上浮現。她痛批，這麼多人還居住在大林蒲的同時，政府就開始鋪設管線，簡直把人民生命當玩笑，直呼「非常不應該」。

大林蒲遷村權益促進會黃琨育指出，早在4月當地就在偷埋丙烯等洲際2期聯外石化管線，這種「表面維護公安、背面引進危險」的兩面手法引起人心惶惶。他強調，未遷村前，任何經過社區的石化管線工程都有氣爆危險，要求所有的工業管線埋設工程立即停工，否則會持續抗爭。

對此，中油公司發言人張瑞宗回應，中油將在洲際2期設置石化油品儲運中心，未來為中油的儲運油品基地，現行管線工程即在布建相關輸送油品、石化品的輸送管線，但強調路線規畫經安全評估，會確保地方安全，高市府也會用最高規格標準審查此工程。

高市經發局指出，交通部航港局與港務公司持續推動高雄港洲際二期計畫之國家政策，降低相關管線對居民影響。中油同步配合進行新設及遷改之能源管線，皆依照石油管理法第31條規定，向中央主管機關及各該用地之主管機關申請核准。

經發局說明，中油之管線路徑係由高雄港洲際二期起始後即進入臨海工業區，未經過市府轄管道路。未來洲際二期相關建設完成後，預計減少能源管線總長度115公里，管線行經之區里數與潛在受影響市民人數減少將近5成，提升城市韌性。

經發局強調，為維護市民安全，完善工業管線災害防救機制，市府每年皆在管線經過之區域辦理災害防救演練，包含管線業者、市府相關單位皆參與演練，今年度更擴大規模與經濟部工業局聯合辦理，提升緊急應變能力。