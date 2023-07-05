王彩樺和林哲熹在劇中演祖孫。（粘耿豪攝）

瞿友寧今（5）日和《地獄里長》演員群出席首映記者會，該劇在上檔前遭＃Me Too風波波及，瞿友寧有感而發，認為有許多當事人都是朋友，他很心痛、難過也很糾結。

他以黃子佼性騷事件為例，提到孟耿如先前是他旗下藝人，孟和黃交往的過程他都知道，黃子佼出事、自殘當下他感到衝擊，「但時候到了就要面對，只是有很多不同的選擇方式。」他也有傳訊息關心孟耿如支持她，「我跟她說需要我的話，都會給她支持的力量。」

但瞿友寧也替黃子佼說話，「他（黃子佼）其實面對耿如、面對孩子，那個當下絕對是個好父親、好丈夫。」他認為看待事情可以有不同的角度，有黑暗面就有光明面，很希望大家能看到演藝圈很多正面的事情。而王彩樺也意外受風波影響，她在《地獄里長》和許傑輝有不少對手戲，另也是遭指控性侵的NONO和朱海君的介紹人。

她今被問及相關話題，看起來心情不好受，僅吐露「都是朋友，錯誤該面對就該去承受，好好的處理。」她也說事發後沒和許傑輝聯絡，「不知道我該說什麼，就讓他冷靜。」希望大家多關注藝人充滿愛心、做公益，較為光明的事情。

瞿友寧看王彩樺不好受，不捨地跳出來再度強調，「我覺得犯錯要面對，我想有部分的犯錯者，已經花了10幾年在努力面對錯誤，就像這部戲一樣，可以更多元的去觀看事情的可能性。」

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