工研院50歲了，5日院慶當天許多董事長、院長、院士回娘家，其中盧明光院士為中美矽晶董事，他認為台灣半導體研發效率高、工研院也是最有效率的研發機構，培育出全球知名半導體廠商，尤其最近美中禁令之下，台灣可以利用此機會，創造機會跟歐美日市場合作，影響力會更大，但也不能輕忽大陸傾財力、國力與人力，仍有機會成長。

盧明光首先稱讚工研院在過去50年來帶領半導體、電子、精密機械、紡織，做了技術創新轉移，50年來創造奇蹟與貢獻，尤其半導體培育台積電、聯電、世界先進，讓台灣半導體晶圓加工成為全球第一，未來仍要繼續培養人才，來發展第3代半導體、電動車、AI產業，繼續做火車頭，工研院是強而有力的存在，讓所有年輕人都有希望。

對於美中持續發布出口禁令，但大陸握有關鍵材料，是否影響台灣？盧明光認為對岸投入科技半導體投入資金遠遠大於台灣，但台灣效率與CP值最高、成功率最高，雖然大陸投入很大資金，但半導體產業搖搖欲墜，不過在投入大量資金之虞，讓光電、LED、太陽能產業因此超越台灣。

盧明光表示，最近美中禁令之下，只有看到台灣更好，延緩大陸成長，但台灣不可輕忽大陸碰到的困難，因為在強大國力、財力及人力挹注下，仍有機會繼續成長，台灣可利用機會跟歐美日市場合作，像台積電就遠赴日美德設廠，影響力會更大。

近期台灣國際交流多，有立委質疑援助立陶宛是掏空台灣，對此盧明光表示，台灣在科技上有很好成果，也有很多友好友邦，需要共同成長，在有限資源內做得到範圍協助友邦，就像早期台灣農耕隊遠赴非洲協助發展農業，做出良好貢獻。

張忠謀4日演講中提到美國總統拜登說：「工會回來了。」環球晶也在美國設廠，對工會看法如何？盧明光表示，回來程度及如何回來不清楚，但所有工會成員比以前更加理智，只要產業注重公司治理、ESG、員工福利，工會跟公司就能共同成長，若是像過去汽車鋼鐵產業的工會，制度上沒辦法照顧好員工，感覺有點壓力，既然在國外設廠，本來就是要照顧員工，盡量跟工會做好協調溝通，讓員工瞭解願景、創造利潤造福員工，工會也是希望員工及公司更好。

對於通膨升息、缺工缺電，會造成半導體危機嗎？盧明光認為缺工缺料缺電，有不同方法解決。缺工可引進東南亞包括印度優秀人才到台灣，只要台灣能放寬政策、照顧本國員工，讓國外來台留學生把台灣當第2家園，就不會有缺工問題。缺電方面目前高耗能產業有的已移到東南亞製造，台灣的附加價值在更高的產業，綠能光電儲能繼續加強，政府往前規畫，問題就會減少。

盧明光說，缺水的部分還有很多工作可以做，像製成水回收、台積電2奈米新廠全部用回收水，海水淡化雖然然成本比較高，企業盡量做好水回收系統，製成水回收利用率加大，都是方法。最重要的是產業價值繼續提高，風電成本比起其他投入還是低一點。