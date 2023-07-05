「派對魔法師」DJ KEN LIN將於今年7月到高雄參加「海洋金曲演唱會」。（KEN LIN授權提供／林瑞益高雄傳真）

「夏祭．青春旅程」制服演唱會將於7月15日下午在高雄流行音樂中心海音館登場，當晚在愛河灣礁群將有「美秀集團」等樂團為「2023高雄海洋派對」系列活動火熱開唱，邀請學子及所有樂迷自由入場，一同感受高雄才有的美聲盛夏。

高雄市海洋局5日說，7月15日的「海洋金曲演唱會」將由「美秀集團」帶來復古台味搖滾民謠組曲、原住民少女團體「追風少女FALI」登台表演，以及DJ JAXXON 巧妙融合各國歌曲及各類曲風，與民眾同樂。

海洋局提醒，「海洋金曲演唱會」不只一場，7月22日傍晚在大港倉周邊的第三船渠接續登場，將由「派對魔法師」DJ KEN LIN、2017年成立的嘻哈搖滾原勢力「Focus樂團」演出。

此外，民眾在2023高雄海洋派對的水樂園掃碼QR Code下水玩，每日還限量送專屬運動毛巾，還有HI YOUNG市集限量1元喝海尼根啤酒、高雄國際帆船賽等都在7月15日登場。