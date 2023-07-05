立法院經濟委員會5日南下高雄考察水利建設，由水利署長賴建信、南區水資源局長連上堯、第七河川局長親自出席，高雄市政府工務局提出旗山地景橋河灘地停車場改建計畫，改善旗山觀光交通問題， 並到美濃向鄉親說明河槽地下水補助工法，親自解答農民疑惑及反應意見。

立法院經濟委員會5日南下高雄考察水利建設，高雄市政府工務局提出旗山區高灘地停車場新闢南側入口改建計畫，並與水利署共同討論如何改善旗山觀光交通問題；隨後到美濃南隆地區向鄉親說明美濃地區地下水補助說明會。

市府工務局簡報說明，目前旗山老街觀光停車場需由中華路至民生二街轉進高灘地停車場，行車動線不順暢，且無法停放大型遊覽車。評估供大型車輛由中華路跨越堤防至停車場道路，預計新闢後可改善停車場目前行車動線不佳情形，並提供外地遊客及大型車輛便於停車。

立委邱議瑩表示，若觀光停車場改善目前問題可停放大型車輛，有望增加旗山老街觀光的吸引力，但是新增出入口的選定地點應該要審慎評估，希望無論從哪種工法跨堤進入停車場，都不要造成附近交通混亂及壅塞的問題，高雄市工務局回應將提出方案再修正過後提出。

隨後到美濃南隆地區向鄉親說明美濃地區地下水補助說明會，水利署簡報美濃補注地下水規畫說明，為加速地下水補注工作，優先盤點規劃荖濃溪附近疏濬區做為潛勢地點，使用「河槽地下水補注工法」補助地下水，降低政策推動所需成本。其優點為易施作及維護，藉由增加水停留時間與面積，大幅增加河道及灘地入滲補注量；缺點為河槽內臨時設施易被沖刷。

邱議瑩說明，過去沒有做地下水補助計畫，美濃南隆、吉洋地區在乾旱時期飽受地下水位下降的缺水之苦，如何適當補助地下水，又不影響居民生活、農業生產、生態環境，這都是要與水利署未來共同努力。

水利署未來會持續尋找適當地點在荖濃溪上游、十八羅漢山附近伏流水井的設置、人工湖補充地下水，讓更多的水源可以留在鄉間讓農民灌溉使用，將請水利署一併做評估，並在這段時間做滾動式的檢討。