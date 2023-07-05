彭博社彙集著名經理人與分析師的意見，平均來說MSCI亞太指數今年底可望來到174點，若跟4日收盤價相比，只有約5%溢價空間。另外，指數最低156，最高190點。三個月前彭博社也做過相同調查，當時的預估是178.5。

若上述臆測屆時真屬實，這個MSCI亞太指數將會比2022年三月時要低。約一年三個多月前，聯準會開啟過去三年來首次升息周期之門。同時，那時市場還沒有心理準備，將美國大力升息的利空因素計入。

大部分受訪專家認為，增加半導體相關持股，以及以受經濟波動影響較小的防禦性股票為主。在資金轉移下，即使中國大陸前景不明，還是會有資金進駐亞洲股市。

柏瑞投資（PineBridge Investments）指出，中期來看，投資配置將再次從西方轉向東方。雖然中國大陸景氣不透明，但亞股的價值會吸引外資注意，故亞洲與其它新興市場的資產，相對大部分全球主要市場來說，還是很有魅力的。

經彭博社計算，亞股今年漲幅落後美股標普500指數10%左右。與美股相比，亞股目前價值依年初估算來看已大減29%，年初則是減少25%。MSCI亞太指數對未來一年的預估本益比為14倍，美國標普500則是19倍。

英國安本標準投資管理（Abrdn）擔憂，中國大陸是主要的變數，正以結構的角度謹慎地觀察。亞洲其它市場中，印度與日本股市可能會因經濟成長改善，以及政府的政策因而走高。東南亞股市可能不太樂觀，與上次調查完全相反。

瑞士金融業者Lombard Odier樂觀看待，亞洲科技類股，特別是半導體族群，因為受益於數位化以及人工智慧AI等豐富的題材性，還有周期性似乎有觸底跡象。同時，對銀行類股則持中性看法。

全球數一數二的大型資產管理公司Nordea（北歐銀行）表示，2023下半年最大風險可能是全球經濟成長停滯或者是美元續強，還有地緣政治關係愈來愈緊張，亞股基本面也將變壞。不過，若聯準會不要再大力升息，或許會出現不一樣的場景。