鴻海表示，與5月相比，6月受惠新品發表，使電腦終端產品繳出雙位數月成長，元件與其他產品亦有微幅成長。雲端網路產品則微幅衰退，消費智慧產品則因促銷拉貨墊高基期而略有衰退。若與去年同期相比，四大產品線均出現衰退。

而鴻海第二季四大產品線表現均較去年同期衰退，若與首季相比，受惠新品發表及主要零組件略有成長，使電腦終端、元件與其他產品較首季回升，雲端網路產品亦微幅成長，僅消費智慧產品因基期較高而出現衰退。至於上半年，四大產品線均較去年同期衰退。

展望後市，隨著目前已逐步進入下半年備貨旺季，鴻海預期營運將逐漸增溫，使第三季營收表現優於第二季，季增幅度將略高於前2年，與疫前狀況約略相當。鴻海預計8月14日召開法說，公布營運概況及最新展望。

鴻海董事長劉揚偉日前股東會時，維持對2023年營運持平的審慎看法，但看好人工智慧（AI）伺服器需求躍進速度，預期下半年可能會有「三位數」的倍數成長。同時，集團在半導體的布局步伐將跑得更快，預期未來2年將是鴻海車用IC密集設計導入的首波高峰。