金大食品科學系與金酒產學合作，成功開發全國市面上唯一以高粱抗性澱粉素材的低升糖產品。（圖／金大提供）

國立金門大學食品科學系為培育優秀人才與協助地方產業發展，教學內容著重理論與實務訓練，該校研究團隊與金門酒廠產學合作，日前成功開發以高粱酒副產物萃取抗性澱粉，並使用高粱抗性澱粉研發出低升糖指數（Glycemic indexGI） 的烘焙產品。金大表示，低GI食物能穩定血糖、提供飽足感，相關產品即起每週五、六、日下午2點，在金酒公司金寧廠展售中心舉辦試吃及預購活動，歡迎民眾前往享用和指正。

金大食品科學系主任李欣玫表示，該校重視產學合作，攜手地方產業一直是金門大學的使命，與金酒公司除技術合作外，尚包括人才培育與交流等，盼造就產學雙贏的局面。李欣玫說，一般如白米，麵包，蛋糕，餅乾等高GI食物，可能讓血糖快速上升又下降，導致血糖波動大，吃多很快就餓了，不利健康管理。該校成功研發的高粱低GI產品，提供忌諱高糖的族群能夠放心享用。

相關產品即起每週五、六、日下午2點，在金酒金寧廠展售中心舉辦試吃及預購活動，歡迎民眾前往享用和指正。（圖／金大提供）

金酒公司指出，去年度該公司與金大食品科學系簽訂高粱抗性澱粉產品開發，目前已經完成多項高粱低升糖產品，有高粱低升糖吐司、高粱焦糖核桃蛋糕、高粱彩椒鹹派、高粱核桃酥、高粱鳳梨酥及高粱巧克力乳酪餅乾等，每樣產品都兼具美味與健康。

金大食品科學系表示，該校開發的高粱低升糖產品，是目前全國市面上唯一以高粱抗性澱粉素材的低升糖產品，歡迎對於高粱抗性澱粉素材及產品有興趣的企業、民眾前往品嚐與指教，並歡迎對食品科學領域有興趣的高中生前進金大升學，實現人生理想。

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