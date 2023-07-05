網紅李伊妍日前指控，「資深演員廖峻在2014年兩度性侵未遂」，引發軒然大波，廖峻求自保已赴警局提告，而李伊妍上月28日律師陪同下召開記者會。不過，對於她被法院判刑黑歷史也被網友翻出，爆料真實性備受質疑。李伊妍接受《中時新聞網》訪問火大反擊了。

獨／控廖峻性侵未遂遭轟想紅！李伊妍不忍「火大反擊」：我有人權

李伊妍日前召開記者會，講到昔日傷心處，表情相當悲痛，不過網友卻發現她「一滴眼淚都沒流。」質疑炒作成分高。另外，李伊妍也曾因感情糾紛，遭法院判詐欺罪，爆料廖峻性侵未遂動機受質疑。

遭網友質疑炒新聞，李伊妍不忍火大反擊。（游定剛拍攝）

「就算有前科，我也不能被性侵！」李伊妍難掩氣憤情緒表示，「這是人權問題，前科的事是我感情的事，請看清楚、了解再來批評，不要到處噴血，只有當事人知道，我也相信加害者會有報應，他(廖峻)做了一個傷天害理的事，他可以一直否認，但對我來說，這是永遠抹不掉的痛」。

李伊妍(圖中)日前記者會，講到悲傷處表情痛苦，網友發現卻沒有留下一滴淚。（游定剛拍攝）

訪問最後，李伊妍拿自己性命擔保，鏡頭前狠發毒誓「今天如果廖峻先生，沒有性侵(未遂)我的話，我今天就被車X死。」李伊妍特別強調，「我發毒誓了，我不清楚他(廖峻)要不要發毒誓，我講得是實話，沒有必要去騙這種事，也不需把女生的清白賭上，我也願意到法院接受任何的罰則、測謊」。

李伊妍拿自己性命擔保，鏡頭前狠發毒誓。（游定剛拍攝）