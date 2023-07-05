大陸商務部和海關總署日前公告，8月1日起將對半導體關鍵原材料鎵、鍺等物項實施出口管制，外界認為，北京是想報復美國等國家對晶片製造設備的出口限制，但有外媒分析指出，大陸這樣的作法可能會促使西方科技供應鏈加速撤離。

根據美國財經媒體報導，北京最新的出口限制，凸顯了大陸在全球鎵和鍺生產中的主導地位，這2項金屬是製造晶片、電動車和電信設備的關鍵材料。然而，大陸的這項措施恐是一把雙面刃，可能加速這些國家減少對大陸的依賴。

報導示警，北京限制關鍵金屬出口，切斷對其他國家的供應，雖然凸顯大陸在全球供應鏈的重要性，但也會促使其他國家減少對大陸的依賴，還會進一步推升價格，從而使在日本、加拿大、美國等其他國家的擴產更具經濟效益。

美國地質調查局統計數據顯示，大陸在稀土的全球供應佔比，已從2010年98%的峰值降至2022年的70%。另根據英國關鍵礦產情報中心資料，目前大陸佔據全球94%的鎵產出，但這些金屬不是非常稀有或難尋，只是開採成本較高，大陸設法壓低了價格。

報導稱，大陸實施出口管制可能削弱市場主導地位，恐使外國製造商更有動力把產線撤出，進而加速供應鏈多元化的趨勢。

華爾街日報則分析，大陸商務部的公告並未提到具體細節，意味著北京政府想以此新措施，當作與美國的談判籌碼。