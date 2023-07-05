活動參訪化學系助理教授林渝亞「有機化學實驗室」體驗手做有機染料。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

為鼓勵更多女性人才投入科研領域，國立中山大學5日舉辦「女性科學家實驗室參訪動手做體驗營」活動，開放理、工及海洋科學領域共計17個實驗室實體參訪，讓150名來自台南、高雄及屏東的女高中生能親身體驗研究實驗室奧秘，期望透過參訪動手做體驗，激發及提升女學生對科技研究的興趣。

近年來國際上也越來越關注女性科研人才培育議題，國科會「STEM典範學習：女科技人才培育計畫」主持人、中山大學物理系特聘教授兼副校長蔡秀芬指出，全球知名學術網站Research.com在2022年首度針對全球頂尖女性科學家的論文高被引指數做前1000名排行，以國別區分前三名為美國、英國及德國；在亞洲國家的入榜人數中，以大陸（含港澳）13人最多，新加坡2人，日本與印度各1人，台灣則未入榜。

依據聯合國教科文組織2021年發布科學報告（UNESCO SCIENCE REPORT）調查全球107個國家的資料顯示，女性在研究人員中只佔33.3％。國科會全國科技動態調查研發人力2021年統計資料顯示，全國總體包含企業、政府、高等教育及私人非營利部門的研究人員共20萬8660人，其中男性有16萬370人，女性僅4萬8290人，研究人員的女性比率只有23.1％。

蔡秀芬副校長表示，為促使更多女性投身科學家行列，中山大學集結校內各領域教師實驗室資源，讓150名來自台南、高雄及屏東的女高中生能親身一探半導體奈米元件、積體光電、液晶光電、光電調變、毒藥物快篩、通訊技術、海洋化學生物學、魚類演化生態及水下載具的研究實驗室奧秘。參訪過程中提供手做有機染料和操作光學解剖顯微鏡，共開箱17實驗室。

更希望能平衡（科學Science、技術Technology、工程Engineering及數學Mathematics）相關領域的科學家及工程師性別失衡狀況，透過廣邀女性高中生參與，期能散播科技的種子，激勵女性學習STEM的自信心與動機，培育更多可能的未來女性科技人才。