民眾黨總統參選人柯文哲即將在7月29日舉辦開第一場售票演唱會「KP SHOW」，分為線上票與實體票，實體票金額高達8800元，票價直逼南韓知名女團BLACKPINK今年3月在高雄開演唱會價格。
柯文哲即將於7月29日15時將在CORNER MAX舉辦「KP SHOW」演唱會，啟售時間為7月10日中午12點，購票方式包含KKTIX及全台全家便利商店。
實體票價格為8800元，比南韓天團BTS演唱會還貴、與BLACKPINK今年3月在高雄開演唱會價格相同。其中線上票價格為500元，限KKTIX網站購票。不過實體票僅只有342個名額，預料開賣後將迅速被搶光。
演唱會介紹指出，「經典歌曲一定有 （反正會的沒幾首），神秘嘉賓也會到（畢竟沒幾個朋友），唱得好不好絕對不是重點，重點是要告訴全體台灣人Nothing Is Impossible不再自囚，絕對堅持，KP SHOW 逗陣做憨人！」
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