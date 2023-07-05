繼去年10月實施晶片禁令後，傳拜登政府近期再宣布新晶片出口禁令，鎖定輝達（NVIDIA）旗下A800在內的AI晶片。消息曝光後，對輝達股價衝擊有限，分析師建議，投資人應續抱輝達。而美國AI晶片出口管制，也推升輝達A100高階晶片，在深圳黑市價格翻倍，單顆高達2萬美元。

投資網站Seeking Alpha報導，Jefferies全球證券策略長Christopher Wood在研究報告中表示，美國加碼管制AI晶片出口中國，顯示華府已直接向中國宣戰，但出口管制消息披露後，輝達股價相對抗跌，證明AI供應鏈具有韌性。

Wood指出，華府實施禁令的時間愈晚，中國企業就有更多時間來囤貨晶片。輝達為避開美國去年9月公布的禁令，針對中國市場打造降速版的A800系列晶片，並在中國市場大賣。輝達也重新設計H100晶片，以符合美國規定，據了解H100是由台積電獨家代工。估計輝達目前有超過20%的營收來自中國（包括香港）。

美國禁令能否有效執行也是另一重點。Wood引述日前路透報導，輝達高階晶片A100在深圳黑市單顆售價高達2萬美元，比原價高出2倍。數量也是一大關鍵，透過少量交易的方式可以規避美方制裁。

Wood說，基於前述理由，投資人持有輝達比英特爾、超微（AMD）更有錢途。目前智慧手機或個人電腦仍沒有回溫跡象，而人工智慧（AI）狂潮仍持續延燒。

輝達財務長Colette Kress上周表示，長遠來看，限制向中國出口輝達的AI晶片，將導致美國產業失去在全球最大市場之一競爭和領先的機會，並對輝達未來的業務與財務業績產生影響。