花蓮縣卓溪鄉夏雪芒果、蜜雪芒果每年6月和7月進入產期，今年收成狀況好。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣卓溪鄉夏雪芒果、蜜雪芒果今年收成狀況好。縣長徐榛蔚率先訂購150箱芒果禮盒，用行動力挺優質農產品。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣卓溪鄉堪稱芒果界LV級的夏雪芒果、蜜雪芒果隨盛夏登場，今年收成狀況好，鄉公所跟玉溪農會增加芒果曝光度，攜手縣府舉辦行銷活動，縣長徐榛蔚率先訂購150箱芒果禮盒，在地世豐電力則下訂750箱，用行動力挺優質農產品。

花蓮縣政府、卓溪鄉公所、玉溪地區農會今在縣府大禮堂，舉辦「卓溪好芒」記者會，行銷卓溪鄉出產的夏雪及蜜雪芒果，縣長徐榛蔚、卓溪鄉長田桂花、玉溪地區農會理事長張添富，總幹事蔡宗翰等人出席，現場除展示兩品種的芒果外，也呈現用其製作的各種甜品。

「品嘗夏雪及蜜雪芒果讓人有談戀愛的酸甜滋味！」徐榛蔚表示，夏雪芒果結合土芒果、愛文和金煌芒果的優點，果肉飽滿多汁，且今年雨量跟日照充足，芒果在農民用心栽種下產量大增，讓民眾都能選購好吃的芒果。

卓溪鄉芒果第8產銷班班長黃美玲說，卓溪生產的芒果採自然友善耕作，自然熟成不使用催熟劑，味道香甜可口。去年初開花時，遇上寒流和連續大雨，結果率僅1成，今年風調雨順，產量恢復，上看15萬粒，超過4分之1是特優A級。

玉溪農會說明，夏雪芒果本名為「金愛土」，由高雄農改場研發培育而成的品種，是台灣第一個擁有專屬身分證的芒果品種，被譽為「芒果界的LV」，花蓮小農們7年前引進種植，全縣目前有4個產銷班，主要產地在玉里鎮及卓溪鄉，每年6月和7月進入產期，近年在農友改良技術下，A級品質產比例愈來愈高，產量也逐年增加。

卓溪農民為增加芒果產銷能力，還培育出「特A级花蓮蜜雪芒果」，品種是愛文芒果的後代，具有自然花蜜香氣，糖度約為13至17分，保存期長，果皮現紅色，如同水蜜桃一樣美麗可口。

縣府表示，為推廣花蓮的芒果，農業處將積極輔導產銷班參加產銷履歷及集團產區驗證，進行產品分級，促進行銷。目前正值花蓮夏雪芒果最佳品嘗期，有意訂購者，可致電產銷班長周碩琿（0917-170489）、產銷班副班長古文明（0936-161747）。