中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大等4校申請112學年調漲學雜費，教育部長潘文忠今天表示，審議小組4日已聽取4校簡報，目前正由業務單位進行資料整理，他們能不能漲，教育部會在下周公布結果。

教育部對於大專校院學雜費基本調幅係參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布之消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率進行核算，112學年學雜費基本調幅上限為0.53％。

中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大等4校提出申請調漲學雜費。目前公立大學每學期學雜費約3萬元、私立5.5萬，112學年最多分別只能漲159元、292元。潘文忠今天接受媒體採訪時表示，下周會公布審議結果。

此外，教育部將從明年2月起補助私立大專校院學生每人每年3.5萬元學雜費，但像佛光山體系的佛光大學及南華大學以比照公立大學收費多年，而華梵大學甚至已經接近免學雜費，教育部還會補助這些學校學生嗎？

潘文忠說，補助私校學生學雜費政策，主要是要拉近公私立學雜費的差距，因此將以從學雜費中扣抵3.5萬元的方式進行。舉例來說，私校學生1年的學雜費若超過3.5萬元，這項政策上路後，他們可以扣減3.5萬元。但若學校已經沒有向學生收取學雜費，就沒有扣減的問題。