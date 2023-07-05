吃一碗粥300元你能接受嗎？一名饕客今（5）日抱怨，台南知名小吃「阿堂鹹粥」更換菜單，一碗260元的魚肚粥漲為300元，讓他覺得傻眼，表示未來不會再去用餐。消息曝光後輿論譁然，對此，阿堂鹹粥的老闆僅回覆，「我不要接受採訪啦，不要再問了」。

一名網友在PTT八卦板發文表示，今日中午到阿堂鹹粥想吃碗魚皮鹹粥，他印象中魚皮、魚肚兩款鹹粥都是260元，但這次「菜單怪怪的」，竟然找不到魚皮粥、魚肚粥等品項，問過店員才知道，現在的點餐方式改成「單點一碗粥底，再加想要的材料」。

網友解釋，如果想要吃魚肚粥，就要先點一碗180元的綜合粥，再加一塊120元的魚肚，總計300元。而這樣的收費方式也讓他狂酸：「呵呵是怕價錢300直接寫在菜單太難看嗎？」他認為，雖然店員的服務態度很親切，但阿堂鹹粥的漲價頻率和幅度讓他無法接受，直說「再見了，阿堂」。

事實上，阿堂鹹粥不斷調整價格，一碗粥從180元，漲到200元、260元，如今已達到300元，阿堂鹹粥二代老闆張春堂曾說明，土魠魚、蚵仔、虱目魚等食材成本一路上升，因此根本不可能會降價，未來也可能因為食材價格上漲而再度漲價，「價錢也是由客人決定」。如今阿堂鹹粥再度調漲，根據《ETtoday新聞雲》報導，老闆僅回覆，「我不要接受採訪啦，你不要再問了」。