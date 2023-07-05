國民黨總統參選人侯友宜日前提出「恢復4個月役期」政策，但傳引發美方關切，侯昨發布聲明、親自受訪，強調前提是「兩岸和平穩定」。侯競辦執行長金溥聰今(5日)也證實，「美方會關心是必然」。前立委郭正亮直言，美國在臺協會(AIT)會詢問是一定的，「這是人家的工作」；但他認為，可以藉此引發台灣國防政策的大辯論，國民黨不一定會輸，而侯友宜8、9月訪美時也能當面向美方說明。

侯友宜3日在專訪拋出「恢復4個月役期」政策，但4日就發布聲明、受訪，強調目前並未反對兵役延長一年，他反對的是民進黨「3＋1兵役」政策，而恢復4個月役期須有前提，即為兩岸穩定和平。

侯辦執行長金溥聰今日受訪表示，「美方會關心是必然」，但不是透過AIT處長要求正式回覆，而是透過一個人詢問，因為訊息混亂，希望了解侯方的想法是什麼。他也提到，回覆過程有強調「我們是候選人」，目前在選舉，美方也不會要求不能做什麼事。

前立委郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，義務役期延至一年的預算已經編列，國民黨立院黨團也沒有反對，那確實會被說是「改變政策」。但他認為，侯友宜可以說明，國民黨黨團沒有反對是因為兩岸現在就是兵凶戰危，這就是民進黨政府造成的問題，只要侯友宜上任後，有望在2025年就取消這個政策。他強調，「(侯友宜)要圓回來，不能讓黨團陷入困境」。

郭正亮也直言，對於役期縮短的問題，美國在臺協會(AIT)一定會來詢問，「這是人家的工作嘛」，但AIT是向國民黨黨中央詢問，事後國民黨貼出的侯友宜政見，也就刪掉這一條了。國民黨昨日下午3時在臉書貼出「侯友宜的四大主張」，以九二共識、能源政策、重啟特偵組、廢除NCC，四個侯友宜的務實主張與蔡政府消極作為做哏圖比較。

郭正亮認為，這個議題繼續熱一熱、吵一吵，也許可以引導台灣國防政策的大辯論，在這個議題上國民黨也不一定會輸，等到八月、九月侯友宜訪問美國時，再詳細向美方做說明。