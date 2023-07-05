據了解，此前美國矽谷銀行(SVB)在今年三月的倒閉，矽谷銀行在倫敦有子公司，因此匯豐較容易在破產時進行收購和控制，以保護英國客戶。此等都讓英國央行考慮推行此一計畫，以便在銀行出事時，英國央行較容易接管其業務。

英國央行的一位主管Nathanael Benjamin在周一表示，央行考慮將外資銀行的英國分行，成為成立子公司的門檻，並可能降低成立子公司的門檻。