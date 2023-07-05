據了解，此前美國矽谷銀行(SVB)在今年三月的倒閉，矽谷銀行在倫敦有子公司，因此匯豐較容易在破產時進行收購和控制，以保護英國客戶。此等都讓英國央行考慮推行此一計畫，以便在銀行出事時，英國央行較容易接管其業務。
英國央行的一位主管Nathanael Benjamin在周一表示，央行考慮將外資銀行的英國分行，成為成立子公司的門檻，並可能降低成立子公司的門檻。
據金融時報周二引述知情人士的報導，英國央行正考慮推出計畫，要求跨國銀行在英國的業務登記為子公司。
據了解，此前美國矽谷銀行(SVB)在今年三月的倒閉，矽谷銀行在倫敦有子公司，因此匯豐較容易在破產時進行收購和控制，以保護英國客戶。此等都讓英國央行考慮推行此一計畫，以便在銀行出事時，英國央行較容易接管其業務。
英國央行的一位主管Nathanael Benjamin在周一表示，央行考慮將外資銀行的英國分行，成為成立子公司的門檻，並可能降低成立子公司的門檻。
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