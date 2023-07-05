中華旗下eMOVING，自2010年發表第一台電動機車，深耕台灣市場超過13年，陸續發表輕型電動機車、微型電動二輪及市場唯一快充型的普通重型電動機車等多元車型，繼2021年8月發表首款使用Gogoro Network智慧電池交換平台服務的輕型電動機車EZ1，今年預計推出同樣使用PBGN電池交換系統的普通重型電動機車旗艦車款EZ-R。為eMOVIGN品牌在車款版圖拼上最後一塊拼圖，完善產品線發展。

全新旗艦車款EZ-R除了有別市場的嶄新外觀設計外，新車型將採用全新研發馬達，並使用皮帶驅動系統等，鎖定競爭激烈的性能電動機車市場，車款售價在扣除補助後，預計將落在7-8萬元間，勢必將市場銷售現況重新洗牌。EZ-R現正進行最後測試階段，並規畫全台經銷體系進行實際道路駕駛。目標鎖定今年第三季上市，進一步提升品牌車款銷量，積極搶攻電動車市場。

自去年底新法頒布，微型電動二輪車車款需領牌納管，eMOVING當時為首家通過新型式合格品牌之車廠並取得授權合格證書，可針對新出廠微型電動二輪車進行實車查核審查資格。全台各門市依舊積極與各地監理站合作，一站式完成保養維修、保險、掛牌等服務，eMOVING源自於對於汽車設計技術及合法性的堅持，舊車主得以及時對應新法上路輕鬆換牌。