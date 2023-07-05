大陸央視新聞用戶端報導，大陸財政部、應急管理部5日緊急預撥3.2億元（人民幣，下同）中央自然災害救災資金，支持重慶、四川等16個省（區、市）做好洪澇、地質災害救災工作。其中防汛救災資金2.5億元，地質災害救災資金0.7億元，由地方統籌用於應急搶險救援和受災群眾救助，重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等工作。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平稍早指示防汛救災工作，要求加強統籌協調、強化會商研判、做好監測預警、切實把保障人民生命財產安全放到第一位，努力將各類損失降到最低。

新華社報導，習近平指出，近日，重慶等地遭遇強降雨，一些河流發生超警以上洪水，引發山洪和泥石流等地質災害，造成重大人員傷亡和財產損失。

習近平強調，當前大陸全國即將進入「七下八上」防汛關鍵期，七大江河流域將全面進入主汛期，長江、淮河、太湖及松遼等流域存在洪澇災害風險。大陸國家防總、應急管理部、水利部等有關部門要加強統籌協調，強化會商研判，做好監測預警，精準指導重點地區做好中小河流洪水、中小水庫出險和城市內澇等災害防範工作，全力搶險救災。

習近平要求，各級中共黨委和政府要全面落實防汛救災主體責任，各級領導幹部要加強應急值守、靠前指揮，堅持人民至上、生命至上，守土有責、守土負責、守土盡責，切實把保障人民生命財產安全放到第一位，努力將各類損失降到最低。