綠鬣蜥獵人利用工具捕捉，但野外數量仍是居高不下。（林和生攝）

綠鬣蜥近年來大量繁殖，不僅影響生態，更造成嚴重農損，屏東縣政府配合農委會展開移除工作，並創先例推出捕捉綠鬣蜥兌換農產品獎勵措施，自2019年迄今移除破5萬隻，今年上半年統計就達近萬隻，且幾乎每2年數量就翻倍，讓獵人直呼：「根本抓不完！」

屏縣府將捕抓的成體綠鬣蜥製成標本，並前進校園作為生態教育題材。（林和生攝）

綠鬣蜥曾經是熱門寵物，幼體色澤鮮豔且易於飼養，被許多飼主當成爬蟲類入門首選，不料逃逸野外或被棄養情況越趨嚴重，近年來已成為危害生態環境大麻煩。2020年8月，農委會正式公告綠鬣蜥為有害生態環境、人畜安全之虞的非我國原生種陸域野生動物種類，開始進行移除。

屏縣府農業處長鄭永裕說，從2013年就著手展開移除動作，一開始僅幾十隻，2020年突然暴增至8420隻，2021年1萬9733隻、2022年1萬8416隻，今年迄今已移除9056隻，「幾乎每2年就翻一倍」。

因為綠鬣蜥會挖土堤、影響橋梁結構，加上破壞農田、啃食嫩葉幼苗，造成農損，且因野外幾乎沒有天敵，使得族群量愈來愈龐大。為了預防族群擴散危機，屏東首創以兌換農產品獎勵，鼓勵民間加入圍捕，同時委託專業廠商和綠鬣蜥達人進行移除。

鄭永裕直言，目前沒有較具科學系統的調查，無法掌握野外族群數量，加上一對成體每年可以產出的蛋超過50顆，根本難以控制野外族群繁殖速度。

但他強調，在沒有找到更有效的移除方法前，仍會以人力方式捕捉，同時提醒，牠平常不會主動攻擊人，但面對捕捉時，會出現攻擊模式，主要是利用尾巴掃動，因此民眾徒手捕捉時要注意避免被咬到，最好可以利用水桶、紙箱或其他容器蓋住頭部後再予捕捉。