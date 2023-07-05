112學年度分科測驗將於7月12日至13日舉行，總計4萬2000多名考生報考。大考中心提醒考生，考前務必詳閱考試簡章之試場規則及違規處理辦法， 以免因違規而被扣減成績。

大考中心表示，112學年度分科測驗應考資訊查詢系統將於7月6日上午9時起開放，考生可至大考中心網站「112 分科測驗試務專區」查覽、列印，或以電話語音（02-23643677）查詢。

大考中心提到，報名資料有填寫行動電話號碼之考生，將在同日以0911-511-467 手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。7月6日可查詢內容包含：考生姓名、應試號碼、考區、試場、無冷氣試場（有申請無冷氣試場者）、報名科目、考試日程；7月10日試場分配表及考試地點公布日起，可再查詢應試之考場學校與地點。

配合疫情管理，大考中心指出，經教育部同意擬定「112 學年度分科測驗配合疫情降階調整防疫措施說明」，已公告於大考中心網站「最新訊息」與「分科測驗考 試專區」，主要措施包括：考（分）區設置不同備用試場分別提供流感、COVID-19 篩檢陽性考生應試以及擬定應試相關規範；一般試場應試考生自主配戴口罩，節間休息與中午用餐原則不再規範；開放親友陪考，不再製發入場識別證，進入考（分）區無須查驗身分；考（分）區不再管制考場進出場動線，補送應試有效證件應送至試務辦公室或試場；維持考前與每日試畢後環境清消，考前一日查看試場僅可於試場外查看考生座位等。

大考中心強調，考生於考試前若經 COVID-19篩檢呈現陽性，除屬中（重）症考生經醫師評估需住院隔離治療而無法應考，得另從招生管道進行補救措施外，皆可應試。

大考中心提醒，考生應試應攜帶應試有效證件正本，因開放親友陪考，不再管制進出場動線，進入考（分）區時亦不查驗身分，如考生忘記攜帶應試有效證件而由親友補送時，須於當節次考試結束鈴聲響畢前送至試務辦公室或試場才不記為違規。

大考中心提醒，疫情雖緩，仍建議盡量避免群聚，也再次呼籲接送考生親友，請勿於考（分）區門口逗留，造成人潮聚集。