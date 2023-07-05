業者另外提供需要加購價的菜色，如華麗的「宮廷火焰蝦」，1份加價399元。（典華餐飲提供）

內用餐點完成指定條件可參加抽獎，最大獎為「豐FOOD」免費30天吃到飽餐券。（典華餐飲提供）

搶攻暑假餐飲市場，台北大直「豐FOOD海陸百匯」，7月起推出為期3個月的「豐玩東南亞季」，推出40多道東南亞料理迎客，讓民眾免出國就能遍嚐南洋風美味。業者加碼祭出多重優惠，包括平日4人同行1人免費、平日88折等，最大獎為價值114090元的免費30天吃到飽。

「豐玩東南亞季」除了店內原本逾百道的多國美饌無限供應，期間限定加碼推出40餘道的東南亞美味，包括泰式酸辣香檸甜蝦與蒜味花枝，以及冬蔭功炒泡麵、口味鮮香甜辣多層次的紅咖哩滑蛋蟹，還有印尼聞名的雞肉沙嗲、星馬著名的海南雞、越南料理必吃的鮮蝦春捲，以及創意口味的榴槤Pizza都品嚐得到。另有需加購的宮廷火焰蝦、泰式龍蝦、A5宮崎和牛握壽司，加購價格落在100到400元間。

「豐FOOD」在暑假期間，除了推出多國的東南亞料理，業者甚至加碼祭出好康三重奏誘客，民眾曾出國至東南亞國家者，攜帶護照或相關證明，用餐即享平日4人同行1人免費的優惠。此外，7至9月東南亞季期間，入店用餐將發放活動用明信片，民眾至各個餐台區與櫃台蓋完印章，即可兌換抽獎券；憑明信片於9到10月回訪用餐，還可享平日88折優惠。

「豐玩東南亞季」3個月期間共要抽出114名得獎者，每個月抽出的獎項內容包括「典華」雅聚烤鴨兩吃餐券、濤濤海鮮蒸氣鍋75折券、以及「典華」全部品牌皆可使用的平日85折，假日88折券等，最大獎為「豐FOOD」免費30天吃到飽餐券，最大獎項預計抽出3名幸運兒，總價高達114090元。