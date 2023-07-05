大宇資訊從去年下半年開始成立AI技術團隊，主攻遊戲美術生成，大宇資訊總經理蔡明宏指出，AI圖像生成可以加快製作腳步，改善製造流程，帶動遊戲產出效率及豐富度更高。目前大宇資訊一季推出一款單機遊戲，不過，單機遊戲不適合大量生產，投入AI開發，雖然工具提升效率，但遊戲最終還是要讓玩家有溫度、感覺及回饋才有意義，不會因為投入AI技術而大幅增加遊戲產量。

對於AI生成圖像，遊戲平台都在注意版權問題，大宇資訊的優勢是35年來開發出無數的作品，研發團隊擁有累積多來經典作品所衍生的上千萬圖素，建立圖像資料庫，透過AI進行圖像訓練，將其運用在新開發的遊戲之中。

而恐怖遊戲《咒》是大宇資訊第一款大量使用AI美術生成的技術，團隊將過去上千萬圖庫做成機器訓練，生成不同風格的人物角色，再輔以3D掃描技術，將實物或場勘場景快速生成遊戲模型。過去一個大場景，一往一個月，現在只需要一個星期，讓開發團隊更專注在遊戲內容上。以上一款《女鬼橋》為例，開發至少耗時2年半時間，《咒》可以縮短到1年半，預計2024年鬼月上市。