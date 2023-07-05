新竹市頭前溪出海口有座「被遺忘」的小島，它就是舊港島，也被稱為新竹市舊港里，僅能靠著兩座橋跟「台灣島」相連。（陳育賢攝）

來去新竹「外島」探險吧！你沒看錯，新竹市頭前溪出海口有座「被遺忘」的小島，它就是舊港島，也被稱為新竹市舊港里，僅能靠著兩座橋跟「台灣島」相連，目前約有200人設籍於此，竹東閒人文史工作室將於12日舉辦「舊港島歷險記」，由當地里長等帶你登港島探險去。

新竹市有外島？沒錯，就跟基隆市的和平島一樣，是座跟台灣本島完全沒相連的1座位於出海口的小島，現在仍有約200人設籍於此，但這座被稱為新竹市舊港里的小島，在過去曾經是許多漢人先民來台第1個看到的地方，也是新竹地區第1個港口城鎮，過往竹塹城的繁華與地方開發，舊港島扮演了重要的角色。

舊港里長蔡松根表示，舊港里是全市僅有的「小島里」，過去是孤懸在頭前溪出海口、但位置極為重要的小島，日據時代曾繁榮一時，甚至設立了時稱「出張所」的海關，這座小島的故事豐富又精彩。

他說，舊港島對外僅能以「舊港橋」連接新竹市，另與「白地橋」連接竹北市，早年更只有「水路」通往「內陸」，要靠小船接駁橫渡頭前溪才能到達竹市，直至1960年發生的船難悲劇，犧牲了18位南寮國小學生與1位賣菜孕婦的生命後，隔年才有了寬約3公尺的水泥大橋連接兩地。

近幾年蔡松根致力尋回舊港島的文史，同時舉辦兒童親子活動，希望藉由不斷加強島內安全設施與硬體，同時注入親子活動的活力，重新賦予這座被市區人們漸漸淡忘的小島新生命，讓舊港島成為親子可以前來做2小時、甚至更長時間的小島巡禮。

「竹東閒人文史工作室」與蔡松根為讓大家了解舊港島的歷史與人文，特別結合「港島。豐。巢」夥伴，將於12日共同推出「舊港島歷險記」導覽活動，由蔡松根與港島豐巢當擔講師，帶領學員一同探訪這座可能連新竹在地人都不熟悉的「港島」，報名詳情可至臉書「竹東閒人」查詢。