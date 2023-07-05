富邦董事長蔡明忠接任警友總會理事長。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

警友總會理事長交接，正崴董事長郭台強（左）交接給富邦董事長蔡明忠（右），警政署長黃明昭（中）監交。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

中華民國警察之友總會昨（4）日舉行第12屆會員大會暨卸、新任理事長交接典禮，由富邦集團董事長蔡明忠接任第12屆理事長，監事會召集人吳東亮轉任榮譽理事長，會中並頒發績優警友會等獎項，新任理事長蔡明忠致詞表示，他的父親蔡萬才也曾任警友總會第2任（第4、5屆）理事長，他希望不僅在事業上能夠克紹箕裘，更希望能夠追隨父親的腳步，堅定支持警察，做警察最堅強的後盾。

此外，在蔡極力邀請下，積極支持警政工作的日月光董事長張虔生，也首度加入警友總會擔任理事。

警政署長黃明昭表示，感謝警友會對警察無私的付出與肯定，尤其感謝卸任理事長郭台強，過去2屆共8年任內對警政工作的協助，郭擔任第10屆及第11屆理事長期間，發起「協助警政署治安維護專案專款」，幫助警察機關改善勤務裝備、慰勉及鼓勵警察同仁執勤辛勞；推出「警察行動休息補給站」，提供基層同仁執行聚眾活動、慶典等較長時間的專案勤務時即時冷熱飲食，讓員警補充體能和短暫休息。

另外，郭任內成立「公益信託警察醫療及照護基金」，補強員警執行勤務遭受暴力或意外危害導致半失能、全失能及殉職之照護；設置「警察人員因公涉訟補助專款」，針對警察人員依法執行公務，而涉及民事或刑事訴訟案件，予以補助因公涉訟所需費用，並提供相關法律諮詢及其他法律事務協助；創辦「國家警光獎」，表揚警察人員卓有功績，提升警察士氣。另感謝第12屆理事長蔡明忠先生願意接棒繼續支持、愛護警察。

郭表示，有幸承接火炬，擔任第10屆、第11屆理事長，任職8年期間，感謝全體理監事及最高顧問葉國一先生的鼎力相助，警友總會義不容辭擔任警察最堅實的後盾，照顧同仁因公傷亡、慰問執勤辛勞，共同為維護社會治安奉獻心力。

內政部政務次長吳容輝出席致詞時表示，警察是社會安定的力量，感謝警友總會對警察無私的付出與肯定，特別是警友總會卸任理事長郭台強，過去8年任內對警察的支持，另感謝第12屆理事長蔡明忠願意承擔，並期許未來能號召各地警友繼續相挺，做警察的靠山。

行政院副院長鄭文燦出席致詞時表示，特別感謝中央及地方警友團隊對警察一直以來的支持及各項實質補助，也因此警察同仁在治安維護及打詐工作表現亮眼。

鄭文燦進一步指出，根據資料庫網站Numbeo公布的2023年國家與城市安全與犯罪指數(Safety／Crime Index)排名，在全球142個國家地區和416個城市中，台灣和台北都名列第3名，而且犯罪指數極低，領先亞洲其他國家與城市。

鄭也說明，政府持續提升警察同仁在各面向的保障，自今年5月1日起，警大、警專學生伙食費大幅提升25％。此外，近30年未調整的警勤加給也從7月1日起，大幅調高15％，替全國基層員警加薪，展現政府對警察同仁待遇及福利事項的重視。在肯定警察維護治安的成果同時，他也期許未來能夠讓「安全」成為臺灣最重要的資產。

警政署指出，警友總會成立41年與警察同心協力，只要有助警政推動或公益事項都全力支持，率先響應，無論在防罪預防宣導、社區關懷、警察形象提升，或是因公殉職、受傷、過勞之員警慰問，以及子女教育獎助都不遺餘力。

此外，疫情期間，警友總會捐贈防疫物資，慰問因公確診同仁，盡一切努力，讓員警能夠安心執勤。警政署感謝所有警友對警察的支持與肯定，讓警察能夠無後顧之憂的全力拼治安。