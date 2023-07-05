國民黨立委王鴻薇昨日才批蔡英文總統「凱子外交」金援立陶宛，原定今（5日）行政院農委會林務局羅東林管處與台灣日本關係協會及日華議員懇談會會長古屋規司將共同舉辦「支援重建沖繩首里城台灣檜木捐贈儀式」，無償捐贈，昨日下午卻臨時取消，林管處表示，他們是提供場地協辦，相關取消原因不是很清楚。

沖繩縣那霸市的首里城在2019年發生火災，正殿等主要設施被燒毀，為了重建並將具特色的歷史與文化流傳後世，日本政府正致力於2026年修復完成。日華議員懇談會的會長古屋圭司2020年1月訪台時，提出希望能夠使用台灣產檜木運用在修復首里城，當時蔡英文總統與賴清德副總統皆表達了協助的意願。

之後由日本台灣交流協會、台灣日本關係協會與林務局協調，最終決定將台灣政府所保管的5根台灣紅檜木原木無償捐贈給日方，象徵沖繩與台灣歷史上的連結，更體現台日之間長期培養的互助精神，具有深厚意義。昨日古屋圭司也與立法院長游錫堃一起從與那國島搭船返台。

外界質疑此捐贈活動臨時喊卡，是否擔心和立陶宛金援事件一樣，被冠上「凱子外交」？羅東林管處表示，林務局主要協助外交部台日關係協會捐贈活動，提供紅檜木和活動場地，昨下午接收到協會臨時取消的通知，不清楚真正取消原因，因此次活動準備時間也較倉促。

羅東林管處指出，此捐贈計畫去年2月左右就已敲定，因近幾年新冠肺炎疫情，日本提供台灣疫苗、物資等，為表現友好關係，由日方來台挑選首里城需要的人工林生產用木材，最後挑選出5根紅檜木，總體積為3.86立方公尺，價值約15萬元，包含保管木材、管理運輸等費用，準備贈送給日本。