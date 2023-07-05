桃園市大溪區中庄吊橋啟用半年，7月10日起將3度封橋歲修1個月時間。（水務局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市大溪區中庄吊橋今年初啟用，連接大漢溪左、右岸成為人氣景點，今年5月曾因鋼索風振聲大封橋檢修，7月10日起又將封橋1個月進行鋼塔柱油漆美化作業，民眾質疑全新橋梁竟問題不斷，啟用不到半年經常封閉。市府水務局解釋，純白橋梁因處河谷地形風沙大因而髒汙，工程完工後將恢復美觀，屆時將吸引更多遊客造訪。

水務局說，中庄吊橋將鋼塔柱設計成船槳造型，象徵先民經由大溪港擘建家園，但因橋梁位處河谷地形，風大加上周邊河岸地塵土飛揚，影響鋼塔柱的純白色澤。這次封橋將實施左、右岸鋼塔柱清洗、面漆噴塗等優化工程，期盼提升中庄吊橋整體美觀，因應鋼塔柱面層噴漆作業，需採用大型吊車高空作業，為保障使用者通行安全才會封橋1個月施工，考量地區風力及天候影響，將於安全狀況下兩岸同步施工，力求將工期壓縮至最短。

中庄吊橋串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工溼地等景點，成為民眾到大溪旅遊拍照、打卡的新地標，假日期遊客眾多，日前也曾因橋梁鋼索風振聲太大，遊客行經時飽受驚嚇引發熱議，分別在5、6月各封橋近1周時間加裝固鎖器改善。

水務局也說，這次鋼塔柱美化選在暑期動工，總經費118萬4000元，是配合附近重大工程陸續接近完工，風沙會減少，才趁這段期間進行塔柱清洗及噴漆作業，這次作業完成以後維持期較長，相關工程並不會每年施作。

居民認為，中庄吊橋已成為大溪旅遊拍照、打卡新地標，嶄新的橋梁不應該動不動就封橋，有時候外來遊客沒注意相關資訊造訪而撲空，觀感不佳以後也不會想再來，期盼市府維護管理要減少封橋頻率。

市議員陳治文則表示，中庄吊橋周邊因為有工程施作，揚起的塵土造成橋梁塔柱變黃，外觀也顯得老舊，與水務局溝通後，施作廠商允諾只要不下雨，可將工期縮短至20天完成，期盼之後可以呈現給遊客給更潔白美觀的中庄吊橋。