頭份市公所將啟動新興國小後校門吉祥路通學步道安全工程。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所將啟動新興國小後校門吉祥路通學步道安全工程。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所持續針對市內國中小學通學步道安全改善，新興國小後校門的吉祥路因路幅過窄，家長接送及學生通行安全不足，市公所經向內政部營建署爭取經費，計畫將學校圍牆後縮，加大通學步道空間及家長臨時接送區，並增設綠帶，工程將從7月中旬啟動，工期預計4個月完成，未來將陸續對僑善國小及頭份國中、建國國中慈輝分部等學校通學步道完成改善工作。

頭份市長羅雪珠4年多前首度上任後，持續爭取營建署經費完成市內9所國中小學通學步道安全改善，位在下興里的新興國小，後校門的吉祥路路幅只有4至5米，每逢上下課時間，學生步行時常出現與車爭道場面，險象環生，羅雪珠接獲家長反映向營建署爭取經費改善，獲得營建署同意撥款，並在市代會全力支持下，工程即將在本月中旬開工預計11月中旬完成。

新興國小後校門通學步道改善工程，主要是將現有學校圍牆後縮，建置新的通學步道，全長約為116公尺，並在步道設置綠帶，後校門處並加設家長臨時接送區，路口增設無障礙斜坡道，以方便殘障朋友通行，原有路旁大樹全予保留，以維持綠帶。

頭份市公所表示持續積極爭取各項補助案，其中包括國中、小校園周遭步道的串聯與打通，這項改善計畫不僅提供更舒適的行走環境，更希望為沿線的徒步空間增添亮點，更重要的是，孩子們的安全是每一位家長最關心的議題之一。透過這個計畫，我們將修建更安全、更便利的步道，以確保學童們能夠輕鬆、愉快地走到學校。