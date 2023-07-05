雲林縣政府呼應台灣2050年淨零排放目標，將2023年訂為「雲林減碳生活行動年」，5日偕台西鄉公所在公所周邊綠地舉行「台西愛地球減碳植樹行動」，由嘉義大學針對台西地景風貌，協助種植台灣原生樹種「魚木」，綠美化公所周邊環境，未來將打造1處兼具環保與生態教育的休憩場域，讓「國境之西」台西鄉成為花園城市。

植樹行動由雲林副縣長謝淑亞、台西鄉長李文來等人共同主持，台西鄉立幼兒園小朋友、台西消防人員、義消團體上百人共襄盛舉，現場設有贈苗區，提供免費樹苗給民眾帶回家種植，希望環境保護意識從幼兒教育扎根作起，讓環境的永續發展在生活中實現，全民老少一起來種樹減碳愛地球。

謝淑亞表示，感謝李文來鄉長及台西鄉親共同推動植樹減碳生活行動，這是台西鄉引領環境教育最好的示範，現在大家種下希望之樹，待未來樹蔭成林，前來種樹後人乘涼，讓鄉親們散步休憩的同時，亦能欣賞植樹景觀之美。

謝淑亞說，今年度縣府與各公所合作，在20鄉鎮市辦理植樹行動，不論山區、海區或平原，依照環境、季節種下適合樹種，讓雲林縣春夏秋冬四季都能展現不同風貌，且植樹造林所帶來的固碳效果，有降低溫室效應功能，符合SDGs15保育陸地生態永續發展目標。

謝淑亞指出，此次植樹行動特別請嘉義大學何坤益教授指導，種植台灣原生樹種「魚木」，成樹每年6至7月會開出黃白色花朵，盛花時節猶如群蝶紛飛，非常美麗。選擇適當原生樹種，種植於合適土地，是美化社區與村里最好的色彩，大家一起打造雲林綠色生態植栽地景地圖，將「國境之西」台西鄉變成美麗花園城市。